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Пропавший мальчик в Бурятии ушёл из дома после ссоры с пьяным отцом

Пропавший мальчик в Бурятии ушёл из дома после ссоры с пьяным отцом
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
О пропаже заявили работники школы, а не родители ребёнка

28 апреля работники Хужирской средней общеобразовательной школы, обеспокоенные отсутствием на занятиях 12-летнего ученика, приехали к его родителям и выяснили, что мальчик накануне ушёл из дома и обратно не вернулся. После этого из школы в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении ребёнка.

Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Бурятии по данному факту возбуждено уголовное дело и начато расследование.

По данным следствия, мальчик проживал в улусе Хужиры вместе с родителями и сёстрами. Вечером 27 апреля после ссоры с пьяным отцом он взял с собой двух собак и с ними ушёл со двора дома в неизвестном направлении. С одной стороны от их деревни расположено поле с заболоченными участками, с другой – лес, при последующем обследовании которого обнаружены детские следы, а также пластиковая бутылка со свежей водой.

Спустя два дня в улус вернулись голодные и грязные собаки, с которыми мальчик покинул дом. Поэтому помимо координации работы поисковых групп в лесу следствием сейчас обследуются заброшенные помещения в самом населённом пункте, а также в близлежащем селе, для проверки версии о том, что ребёнок мог вернуться в улус и от испуга прячется в одном из строений.

- Также проверена версия о возможном совершении в отношении мальчика преступления дома в быту. Однако при детальном осмотре жилища следов, свидетельствующих о преступном посягательстве на ребёнка со стороны близких родственников, не обнаружено, общий порядок в доме и ограде не нарушен, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

В настоящее время к расследованию уголовного дела привлечены наиболее опытные следователи-криминалисты следственного управления и весь состав территориального следственного отдела. В поисках ребёнка участвуют сотрудники полиции, работники районной администрации и национального парка «Тункинский», спасатели и сотрудники МЧС, добровольцы поисковых отрядов «ЛизаАлерт», в том числе, прибывшие из других регионов страны, а также добровольцы из числа местных жителей.

- На основании сведений, поступающих от поисковых групп, составляются модели возможного перемещения мальчика, определяется направление дальнейших поисков и участки местности, подлежащие первоочередному обследованию, - заключили в Следкоме.

Расследование дела и поиски ребёнка продолжаются.  
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