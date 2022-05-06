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В Бурятии обнаружили свежие следы пропавшего мальчика

В Бурятии обнаружили свежие следы пропавшего мальчика
Происшествия,  Фото:"ЛизаАлерт"
Для ускорения поисков 11-летнего мальчика необходимы квадроциклы

В Тункинском районе Бурятии обнаружили свежие следы пропавшего 11-летнего мальчика, который потерялся больше недели назад. Отличную новость сообщили в местной группе «Тунка-инфо. 24/7».
Для ускорения поисков срочно требуются квадроциклы.

- Уважаемые земляки! Просим отозваться и прибыть на пункт сбора в штаб в спортзала Хужирской школы. Присоединиться к поиску мальчика и выполнения следующих задач, - обратилась заместитель главы Тункинского района Юлия Сушкеева.

В поисках ребёнка участвуют добровольцы отряда «Лиза Алерт» из Улан-Удэ, Иркутска, Кемерова, Тамбова, Кабардино-Балкарии. Они привезли специальные инструменты, в том числе мощный дрон с тепловизором. Накануне администрация Тункинского района обратилась с просьбой о помощи – нужен был бензиновый генератор для заряда аккумуляторов дрона. На клич о помощи откликнулись быстро, и генератор вскоре был найден.

Поиски объединили множество людей, ведётся практически непрерывная работа как в лесу, так в населённых пунктах. Волонтёры спят всего по несколько часов.


Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнок пропал 27 апреля в селе Хужиры. Вечером ребёнок после ссоры с пьяным отцом ушёл из дома, прихватив двух домашних собак, к которым очень привязан. Но животные вернулись домой через два дня одни.

В поисках задействованы порядка 200 человек. Это тункинские полицейские, сотрудники уголовного розыска из Улан-Удэ, добровольцы «ЛизаАлерт» из Бурятии и нескольких регионов, сотрудники Хужирской средней школы, администрации поселения, кинологи, конники, пилоты квадрокоптеров и местные жители.

Следователи возбудили уголовное дело. Они отработали версию, что в отношении мальчика было совершено преступление дома в быту. Однако выяснилось, что следов нападения в жилище и в ограде не обнаружили. Кстати выяснилось, что в полицию заявление написали сотрудники школы, а не родители ребёнка. 



 
пропавшие без вести

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