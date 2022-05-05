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В Бурятию на поиски ребёнка прибывают добровольцы из трёх регионов

В Бурятию на поиски ребёнка прибывают добровольцы из трёх регионов
Происшествия,  Фото:"ЛизаАлерт"
В поисках 11-летнего мальчика участвуют полицейские, добровольцы, кинологи, конники, пилоты квадрокоптеров

Поиск 11-летнего Аюши, без вести пропавшего в Тункинском районе Бурятии, приобретает общероссийские масштабы. В республику прибывают добровольцы из Тамбовской, Кемеровской областей и Кабардино-Балкарии, сообщили в отряде «ЛизаАлерт».

Вчера, 4 мая, в селе Хужиры, откуда пропал ребёнок, работы по поиску продолжили 104 человека. Это тункинские полицейские, сотрудники уголовного розыска из Улан-Удэ, добровольцы «ЛизаАлерт» из Бурятии, Иркутской области и Москвы, сотрудники Хужирской средней школы, администрации поселения, кинологи, конники, пилоты квадрокоптеров и местные жители.

Отработано более 60 задач: осмотрены заброшенные здания, лес, территория поселения, сооружения, сеновалы, колодцы и пр.


«ЛизаАлерт» просит жителей ближайших регионов, готовых выехать на поиск в природной среде, прибыть в Тункинский район. Вопрос с доставкой добровольцев будет проработан.

- Для того, чтобы присоединиться к поискам, не надо обладать особыми навыками. Приезжайте в штаб, мы обучим вас на месте и отправим на задачу в одной группе с опытным старшим поисковой группы, - сообщила региональный представитель «ЛизаАлерт» Бурятии Елена Косова.

Добровольцам также нужна питьевая вода в бутылках 0,5 л; батарейки типа АА; аккумуляторы типа 18650; скотч; консервированная тушеная говядина; энергетики (волонтёры спят по нескольку часов); бумажные полотенца; влажные салфетки; дождевики.

Если у вас есть информация о пропавшем мальчике, вы готовы присоединиться к поиску или передать то, что необходимо штабу из списка потребностей, обратитесь на круглосуточную горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52.


Как сообщал «Байкал-Daily», 11-летний житель села Хужиры Аюша ушёл из дома вечером 27 апреля после ссоры с пьяным отцом. С собой он взял двух своих собак. Животные вернулись домой одни через два дня.

Что случилось с мальчиком, до сих пор неизвестно. Его ищут и в лесу, и в заброшенных помещениях в селе, и в ближайших населённых пунктах. Следователи проверили версию о возможном преступлении в отношении ребёнка дома, однако никаких следов нападения в жилище и в ограде не обнаружено. Кстати, как выяснилось, в полицию об исчезновении мальчика сообщили не его близкие, а работники школы, обеспокоенные отсутствием ученика на занятиях

поиски пропавшие без вести

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