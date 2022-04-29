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В Бурятии ищут пропавшего 11-летнего мальчика

В Бурятии ищут пропавшего 11-летнего мальчика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ребёнок без вести пропал два дня назад

В Тункинском районе Бурятии пропал 11-летний мальчик, житель улуса Хужиры. В последний раз его видели два дня назад, 27 апреля. Ребёнок вечером ушёл из дома, с тех пор о нём ничего не известно.

Поиски ведут полицейские, а накануне, 28 апреля, к ним присоединились спасатели.

- На место выехали пять спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Дополнительно администрацией района на поиск ребёнка задействовано 53 человека, в том числе сотрудники полиции, администрации, Тункинского национального парка и местное население, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Спасатели обследовали береговую линию вдоль реки Кырен и близлежащий лес.

Пока результатов нет. Поиски ребёнка продолжаются.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале апреля в Тарбагатайском районе счастливо окончилась история с пропавшей восьмилетней девочкой. Её искали всю ночь и нашли живой и невредимой утром. Девочка, как выяснилось, спряталась на участке местного жителя.


пропавшие без вести

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