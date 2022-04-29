Ребёнок без вести пропал два дня назад
В Тункинском районе Бурятии пропал 11-летний мальчик, житель улуса Хужиры. В последний раз его видели два дня назад, 27 апреля. Ребёнок вечером ушёл из дома, с тех пор о нём ничего не известно.
Поиски ведут полицейские, а накануне, 28 апреля, к ним присоединились спасатели.
- На место выехали пять спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Дополнительно администрацией района на поиск ребёнка задействовано 53 человека, в том числе сотрудники полиции, администрации, Тункинского национального парка и местное население, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Спасатели обследовали береговую линию вдоль реки Кырен и близлежащий лес.
Пока результатов нет. Поиски ребёнка продолжаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале апреля в Тарбагатайском районе счастливо окончилась история с пропавшей восьмилетней девочкой. Её искали всю ночь и нашли живой и невредимой утром. Девочка, как выяснилось, спряталась на участке местного жителя.
В Бурятии ищут пропавшего 11-летнего мальчика
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подросток ушёл из одного села в другое
У мужчины изъяли патроны, три единицы оружия и бездымный порох
Ребёнок без вести пропал два дня назад
Пожар локализовали накануне
Синтетические наркотики поступали в Улан-Удэ из Новосибирска и Читы
Сумма ущерба превысила 840 тысяч рублей
Пожар произошёл ночью
О женщине ничего не было известно более месяца
Мужчина признал свою вину
На уличного музыканта, игравшего на гитаре, напали на «Арбате»
Момент нелепой аварии запечатлела видеокамера
Разъярённый мужчина сделал супругу инвалидом
Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы
Подземный толчок зафиксировали в малонаселённой местности
Следователи изучают техническую и медицинскую документацию