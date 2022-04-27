Волна «минирований» в столице Бурятии не прекращается
Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня утром в Улан-Удэ вновь эвакуировали школы. Сообщения о минировании на этот раз получили четыре школы №№ 4, 44, 29, 52.
Учащихся и работников школ уже эвакуировали. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Взрывотехники ОМОН обследуют территорию.
В последнее время в Бурятии участились подобные сообщения с угрозами взрывов. Городская школа №49 за неделю, с 14 по 21 апреля, получила пять подобных сообщений. Из-за эвакуаций срывались уроки. В конце прошлой недели руководство школы приняло решение о переводе учеников на временный дистанционный формат обучения.
21 апреля такие сообщения получили практически все школы Улан-Удэ, была массовая эвакуация.
Абсолютно все сообщения были оказались ложными.
В Улан-Удэ опять «заминировали» школы
Происшествия, Фото:
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