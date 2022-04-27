В Бурятии лесники устроили погоню за «чёрными» лесорубами





Накануне, 26 апреля во время рейдового патрулирования лесов Заиграевского района Бурятии лесные инспекторы заметили автомобиль «УАЗ» с прицепом, гружённым древесиной. Автомобиль выезжал из леса.Лесники выехали вслед за машиной. Водитель «УАЗа», заметив лесников, отцепил прицеп и попытался скрыться. Началась погоня.Нарушители решили срезать путь через поле и скрыться в селе. Однако инспекторам удалось опередить автомобиль нарушителей и преградить им путь.«Чёрными» лесорубами оказались жители села Шэнэ-Буса.- Двое мужчин успели незаконно заготовить около 10 кубометров лиственницы. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 88 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.На мужчин возбудят уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Также составлен административный протокол по статье «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району.