Движение временно приостановлено
Из-за разлива реки перекрыли движение на региональной дороге в Прибайкальском районе Бурятии.
- Временно приостановлено движение на автомобильной Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино. На 17 км произошёл выход реки на проезжую часть, - сообщили в минтрансе Бурятии.
Как только уровень воды спадёт, начнутся аварийно-восстановительные работы.
В Улан-Удэ река подтопила автомобильную дорогу
Происшествия, Фото:
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