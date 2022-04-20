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В Улан-Удэ река подтопила автомобильную дорогу

В Улан-Удэ река подтопила автомобильную дорогу
Происшествия,  Фото:минтранс Бурятии
Движение временно приостановлено

Из-за разлива реки перекрыли движение на региональной дороге в Прибайкальском районе Бурятии.

- Временно приостановлено движение на автомобильной Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино. На 17 км произошёл выход реки на проезжую часть, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Как только уровень воды спадёт, начнутся аварийно-восстановительные работы.
дороги подтопление

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