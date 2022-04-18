Наезд произошёл на улице в СНТ
16 апреля в Заиграевском районе Бурятии зафиксирован наезд на ребёнка. ДТП произошло в СНТ «Солнечный» около 13 часов дня. Под колёса попал девятилетний мальчик.
- 33-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», следуя в СНТ «Солнечный», совершил наезд на ребёнка 2012 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП мальчик с тяжёлыми травмами был госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на ребёнка в Бурятии был зарегистрирован 26 марта. В Кяхте юный велосипедист неожиданно выехал на дорогу и был сбит автомобилем «Ниссан Кашкай».
Днём 5 апреля в Улан-Удэ грузовик, двигаясь задним ходом, насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку.
В эти выходные в Бурятии произошло несколько ДТП с участием водителей мопеда и мотоциклов.
В Бурятии водитель «Хонды» сбил девятилетнего ребёнка
Происшествия, Фото:
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