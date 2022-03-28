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В Бурятии сбили 11-летнего ребёнка на велосипеде

В Бурятии сбили 11-летнего ребёнка на велосипеде
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
По предварительным данным, юный велосипедист неожиданно выехал на дорогу

В субботу днём, 26 марта, в городе Кяхта произошло ДТП с участием ребёнка 2010 года рождения.

- Юный велосипедист неожиданно выехал на проезжую часть и столкнулся с автомобилем «Ниссан Кашкай» под управлением 53-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Мальчик с травмами был госпитализирован в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на ребёнка в Бурятии был зафиксирован 21 марта в Улан-Удэ. На улице Октябрьская женщина на «Тойоте Карина» сбила на «зебре» восьмилетнего мальчика, а затем врезалась в «Форд Фокус».

Днём ранее, 20 марта, в Бурятии произошло сразу два наезда на детей. В селе Верхняя Заимка Северо-Байкальского района сбили десятилетнего школьника. А в Улан-Удэ на улице Забайкальская водитель «Тойоты Клюгер» сбил 13-летнюю девочку на «зебре».

В начале марта в суд ушло дело на улан-удэнца, который насмерть сбил десятилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде.

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