Трагедия произошла возле строящегося корпуса школы
Днём 5 апреля в Улан-Удэ грузовик насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку. Смертельное ДТП произошло на улице Жердева.
- 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi Fuso при движении задним ходом совершил наезд на пешехода 1949 года рождения. Пожилая женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в БСМП. Через несколько часов она скончалась, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Трагедия произошла возле строящегося нового корпуса школы №32. Грузовик выезжал со стройки, когда наехал на бабушку.
- Очень опасный участок пешеходного и автомобильного трафика. Выезд и въезд строительной техники не регулируется. Пешеходные проходы стройки плохо оборудованы. Если не заметили взрослого человека, что уж говорить о ребёнке! – бьёт тревогу улан-удэнец в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия».
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельный наезд в Бурятии был зафиксирован 6 марта в селе Кырен Тункинского района. Погибла 15-летняя девочка. Она шла по тротуару, когда её насмерть сбил водитель автомобиля «Тойота Ипсум», вылетевший с проезжей части.
Утром 4 апреля в Селенгинском районе в опрокинувшейся машине погибли две женщины. Они не были пристёгнуты ремнями безопасности.
Поздним вечером 3 апреля в Баргузинском районе Бурятии произошло страшное ДТП, унёсшее жизнь 19-летнего молодого человека. В аварии также пострадали четыре человека, трое из них подростки.
В Улан-Удэ грузовик, выезжая со стройки, насмерть сбил бабушку
Происшествия, Фото:
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