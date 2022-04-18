В Бурятии произошла череда ДТП с мототранспортом











В результате аварии мотоциклист был госпитализирован с переломом бедра.









В выходные в Бурятии произошло несколько ДТП с участием водителей мототранспорта.Днём в субботу, 16 апреля, в Улан-Удэ на улице Ключевская пострадал 34-летний мужчина, ехавший на мопеде «Рэйсер». Мужчина не имеет прав управления транспортным средством, сообщили в УГИБДД по Бурятии.Водитель не справился с управлением, врезался в препятствие и опрокинул мопед. С многочисленными травмами он был доставлен в больницу.Вечером произошло страшное ДТП на улице. Мокрова 35-летний водитель горного мотоцикла не предоставил преимущество в движении и врезался в легковушку «Тойота Аллион». Видео момента аварии появилось в паблике Весь Улан-Удэ • Бурятия в соцсети «Вконтакте». Мотоциклист несколько раз перевернулся в воздухе.Днём в воскресенье, 17 апреля, произошло ДТП в Иволгинском районе.- 64-летний водитель автомобиля «Тойота» на перекрёстке при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении мотоциклом «Рэйсер Эндуро 200» под управлением водителя 1989 года рождения. Водитель мотоцикла не имеет прав управления транспортным средством, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Мотоциклист получил травмы, после осмотра и оказания медицинской помощи он был отпущен домой.