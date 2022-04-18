 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 апреля

17 апреля

Популярное

В Бурятии произошла череда ДТП с мототранспортом

В Бурятии произошла череда ДТП с мототранспортом
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия, УГИБДД по Бурятии
Страшное столкновение мотоциклиста с автомобилем запечатлел видеорегистратор

В выходные в Бурятии произошло несколько ДТП с участием водителей мототранспорта.

Днём в субботу, 16 апреля, в Улан-Удэ на улице Ключевская пострадал 34-летний мужчина, ехавший на мопеде «Рэйсер». Мужчина не имеет прав управления транспортным средством, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Водитель не справился с управлением, врезался в препятствие и опрокинул мопед. С многочисленными травмами он был доставлен в больницу.


Вечером произошло страшное ДТП на улице. Мокрова 35-летний водитель горного мотоцикла не предоставил преимущество в движении и врезался в легковушку «Тойота Аллион». Видео момента аварии появилось в паблике Весь Улан-Удэ • Бурятия в соцсети «Вконтакте». Мотоциклист несколько раз перевернулся в воздухе.

 
В результате аварии мотоциклист был госпитализирован с переломом бедра.


Днём в воскресенье, 17 апреля, произошло ДТП в Иволгинском районе.

- 64-летний водитель автомобиля «Тойота» на перекрёстке при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении мотоциклом «Рэйсер Эндуро 200» под управлением водителя 1989 года рождения. Водитель мотоцикла не имеет прав управления транспортным средством, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Мотоциклист получил травмы, после осмотра и оказания медицинской помощи он был отпущен домой.



ДТП мотоциклисты мотоциклы мопед

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии по погибшим на Селенгинском ЦКК объявили пятидневный траур
В Бурятии по погибшим на Селенгинском ЦКК объявили пятидневный траур
Происшествия, 18.04.2022
О трауре объявил глава Кабанского района, где произошла трагедия
В пригороде Улан-Удэ фура насмерть сбила мужчину
В пригороде Улан-Удэ фура насмерть сбила мужчину
Происшествия, 18.04.2022
Трагедия произошла на федеральной трассе «Байкал»
В Улан-Удэ убийца женщины выдумал версию о самообороне
В Улан-Удэ убийца женщины выдумал версию о самообороне
Происшествия, 18.04.2022
Мужчина, убивший сожительницу, сваливал вину на неё
Улан-удэнец нашёл на купленном участке снаряд
Улан-удэнец нашёл на купленном участке снаряд
Происшествия, 18.04.2022
На место выезжали взрывотехники ОМОН
В Бурятии произошла череда ДТП с мототранспортом
В Бурятии произошла череда ДТП с мототранспортом
Происшествия, 18.04.2022
Страшное столкновение мотоциклиста с автомобилем запечатлел видеорегистратор
РЕН ТВ сообщил о гибели пяти работников Селенгинского ЦКК в Бурятии
РЕН ТВ сообщил о гибели пяти работников Селенгинского ЦКК в Бурятии
Происшествия, 17.04.2022
Уточняется, что погибли трое мужчин и две женщины
В Улан-Удэ на Верхней Берёзовке локализовали лесной пожар
В Улан-Удэ на Верхней Берёзовке локализовали лесной пожар
Происшествия, 16.04.2022
Произошло возгорание недостроенного дома, огонь перекинулся на лесной массив
В Улан-Удэ горело кладбище
В Улан-Удэ горело кладбище
Происшествия, 16.04.2022
МЧС напоминает о пожарной безопасности в преддверии Родительского дня
Шесть забайкальцев вернули затраты на тушение пожаров
Шесть забайкальцев вернули затраты на тушение пожаров
Происшествия, 16.04.2022
Вина поджигателей достоверно установлена 
В Иркутске задержали похитителей людей
В Иркутске задержали похитителей людей
Происшествия, 16.04.2022
Молодые люди совершили как минимум три похищения   

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^