РЕН ТВ сообщил о гибели пяти работников Селенгинского ЦКК в Бурятии

Уточняется, что погибли трое мужчин и две женщины



В Кабанском районе Бурятии пять работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината погибли, отравившись газом, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.



- Инцидент произошел на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате. По данным источника РЕН ТВ, сотрудники предприятия погибли в цеху при выбросе газа из неизвестного источника. Погибли трое мужчин и две женщины, - сообщает телеканал.



Отмечается, что обстоятельства случившегося выясняются. Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу



