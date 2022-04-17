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17 апреля

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РЕН ТВ сообщил о гибели пяти работников Селенгинского ЦКК в Бурятии

РЕН ТВ сообщил о гибели пяти работников Селенгинского ЦКК в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Уточняется, что погибли трое мужчин и две женщины

В Кабанском районе Бурятии пять работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината погибли, отравившись газом, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

- Инцидент произошел на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате. По данным источника РЕН ТВ, сотрудники предприятия погибли в цеху при выбросе газа из неизвестного источника. Погибли трое мужчин и две женщины, - сообщает телеканал.

Отмечается, что обстоятельства случившегося выясняются. Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу

смерть Селенгинский ЦКК

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