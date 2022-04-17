Уточняется, что погибли трое мужчин и две женщины
В Кабанском районе Бурятии пять работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината погибли, отравившись газом, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
- Инцидент произошел на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате. По данным источника РЕН ТВ, сотрудники предприятия погибли в цеху при выбросе газа из неизвестного источника. Погибли трое мужчин и две женщины, - сообщает телеканал.
Отмечается, что обстоятельства случившегося выясняются. Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу
РЕН ТВ сообщил о гибели пяти работников Селенгинского ЦКК в Бурятии
Происшествия, Фото:
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