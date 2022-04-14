В Бурятии глава села обвиняется в служебных подлогах



В январе 2020 года Хоринский район получил из бюджета Бурятии субсидию в 1,5 млн рублей на господдержку отрасли культуры. Средства направили на капитальный ремонт дома культуры в селе Удинск.



- По данным следствия, глава сельского поселения, действуя от лица администрации, заключил соответствующие муниципальные контракты с двумя коммерческими организациями. Подрядчики приступили к ремонту здания, однако не выполнили все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, стремясь избежать дополнительных расходов. Обвиняемый, действуя в угоду их коммерческим интересам, незаконно подписал акты с заведомо недостоверными сведениями о выполненных в полном объёме работах, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Бурятии.





На основании документов, подписанных главой, на счета подрядных организаций перечислили все деньги, предусмотренным контрактами. В действительности же в домах культуры не заменили полы. Стоимость невыполненных работ составила почти 400 тыс. рублей.



Преступление выявили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействий коррупции МО МВД России «Хоринский». Срок предварительного расследования составил всего два месяца. Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Для обеспечения исполнения приговора в части возможного взыскания штрафа в рамках уголовного дела наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого.



В Хоринском районе Бурятии перед судом предстанет глава сельского поселения «Удинское». Он обвиняется в двух служебных подходах.