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В Бурятии глава села обвиняется в служебных подлогах

В Бурятии глава села обвиняется в служебных подлогах
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ущерб составил почти 400 тысяч

В Хоринском районе Бурятии перед судом предстанет глава сельского поселения «Удинское». Он обвиняется в двух служебных подходах.
 
В январе 2020 года Хоринский район получил из бюджета Бурятии субсидию в 1,5 млн рублей на господдержку отрасли культуры. Средства направили на капитальный ремонт дома культуры в селе Удинск.

- По данным следствия, глава сельского поселения, действуя от лица администрации, заключил соответствующие муниципальные контракты с двумя коммерческими организациями. Подрядчики приступили к ремонту здания, однако не выполнили все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, стремясь избежать дополнительных расходов. Обвиняемый, действуя в угоду их коммерческим интересам, незаконно подписал акты с заведомо недостоверными сведениями о выполненных в полном объёме работах, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Бурятии.

На основании документов, подписанных главой, на счета подрядных организаций перечислили все деньги, предусмотренным контрактами. В действительности же в домах культуры не заменили полы. Стоимость невыполненных работ составила почти 400 тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействий коррупции МО МВД России «Хоринский». Срок предварительного расследования составил всего два месяца. Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Для обеспечения исполнения приговора в части возможного взыскания штрафа в рамках уголовного дела наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого.
служебный подлог

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