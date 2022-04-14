Действия вора привели к перебоям в подаче электроэнергии
В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже кабеля из многоквартирных домов на улице Ключевской.
- Сообщение о преступление поступило в полицию от работника электроснабжающей организации. Он пояснил, что к ним обратились жители одного их многоквартирных домов по поводу перебоев в подаче электроэнергии. Выехав на место, возле электрощита работники обнаружили мужчину. Он, увидев работников, убежал. Тогда и был обнаружен факт среза электрокабеля, - сообщили в МВД по Бурятии.
По подозрению в краже задержан 31-летний житель Октябрьского района.
Установлено, что мужчина украл в трёх многоквартирных домах около 100 метров электрокабеля, служащего для заземления и защиты людей, животных от поражения током.
Электрокабель вор сдал в пункт приёма металла. Сумма ущерба составила 124 тысячи рублей.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец воровал электрокабель в многоквартирных домах
Происшествия, Фото:
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