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В Бурятии на реке Чикой утонула женщина

В Бурятии на реке Чикой утонула женщина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Поиски утонувшей идут недалеко от границы с Монголией

В Кяхтинском районе ведутся поиски женщины, предположительно утонувшей на реке Чикой, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

По предварительной информации, происшествие случилось 13 апреля. Известно, что на реке Чикой утонула 66-летняя женщина.

Поиски ведут сотрудники администрации района, а также Пограничного управления ФСБ.

Первые в этом сезоне случаи гибели людей на реках Бурятии были зарегистрированы на прошлой неделе. 7 апреля с интервалом в несколько часов произошло две трагедии. Первой погибшей оказалась юная улан-удэнка, тело которой спасатели нашли ниже по течению реки Уда от места провала под лёд.

- Позже, в ходе оперативных мероприятий, правоохранительные органы установили личность погибшей. Ей оказалась несовершеннолетняя 2010 года рождения, - сообщили сотрудники МЧС.

Второй случай 7 апреля зафиксировали в Селенгинском районе, где мужчина, ехавший на велосипеде, провалился под лёд на озере Гусиное. Прибывшие на место спасатели извлекли велосипедиста на берег и передали врачам скорой медицинской помощи. Однако спасти мужчину не удалось.
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