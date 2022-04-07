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В Улан-Удэ женщина погибла, провалившись под лёд

В Улан-Удэ женщина погибла, провалившись под лёд
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Трагедия произошла на Уде

В Улан-Удэ женщина погибла, провалившись под хрупкий весенний лёд на реке Уда. Трагедия произошла вечером 7 апреля.

- В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в районе переулка Таежный, со слов очевидца, на реке Уда женщина провалилась под лёд. На место оперативно выехали три спасателя. Они проверили предполагаемое место провала и обследовали береговую линию, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Тело утонувшей женщины обнаружили ниже по течению.


Сейчас выход на тонкий лёд очень опасен. Скреплённый ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку. Но днём лёд быстро нагревается, и от просачивающейся талой воды «тело» льда становится пористым и очень слабым, хотя на взгляд он и сохраняет достаточную толщину.

смерть провалы под лед

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