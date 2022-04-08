Инцидент произошёл в Селенгинском районе
7 апреля на озере Гусиное мужчина, ехавший на велосипеде, провалился под лёд. Сообщение о происшествии передали в Бурятскую поисково-спасательную службу.
- Спасателями БРПСС ПСО-3 мужчина извлечён из воды и передан сотрудникам скорой медицинской помощи. По прибытию в центральную районную больницу города Гусиноозерска, работниками скорой помощи констатирована смерть мужчины, личность устанавливается, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Информация уточняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ на реке Уде под лёд провалилась женщина. Её тело нашли ниже по течению.
В Бурятии погиб провалившийся под лёд велосипедист
Происшествия, Фото:
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