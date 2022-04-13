Угонщик воспользовался рассеянностью владельца авто
18-летний улан-удэнец задержан за угон машины. Автомобиль он угнал, чтобы покататься по ночному городу.
46-летний хозяин иномарки вечером 9 апреля припарковал автомобиль возле дома по улице Жердева, при этом оставив ключ в замке зажигания. Забыв поставить иномарку на сигнализацию, он поднялся домой. Утром, выйдя на улицу, он не обнаружил на месте автомобиль, и позвонил в полицию.
По «горячим» следам угонщик был задержан полицейскими.
- Молодой человек пояснил, что прогуливаясь ночью по улицам, он приметил автомобиль. Заглянув в окно, он увидев ключ в замке зажигания. Водительская дверь оказалась не закрыта, и парень решил покататься по ночному городу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
По факту угона возбуждено уголовное дело. Свою вину молодой человек признал.
Автомобиль владельцу вернули в исправном состоянии.
Улан-удэнец угнал машину, чтобы прокатиться по ночному городу
Происшествия, Фото:
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