Улан-удэнец убил приятеля из-за громкости телевизора

После убийства нападавший спокойно продолжил застолье



10 апреля в квартире дома на улице Буйко в Улан-Удэ был убит 57-летний мужчина. Причиной расправы стал спор из-за того, на какую громкость нужно настроить телевизор. Убил своего приятеля 53-летний мужчина.



По данным следствия, в квартире, ставшей местом преступления, жил четверо мужчин, включая хозяина и трёх его знакомых, не имевших своего жилья. Вместе они злоупотребляли алкогольными напитками.



- Вечером 10 апреля во время употребления спиртного между двумя собутыльниками из-за незначительного спора по поводу громкости звука телевизора произошла ссора. Один из них схватил нож и нанёс им несколько ударов в грудную клетку, плечо и бедро противника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



После этого убийца вместе с хозяином квартиры продолжили застолье. Лишь позже в квартиру с работы вернулся четвёртый мужчина, который единственный из их компании трудился и стремился измениться в лучшую сторону. Обнаружив в комнате тело, он позвонил в полицию.



Задержанный мужчина на допросе дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



