В Бурятии в каждом седьмом ДТП участвовали пьяные водители

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Речь идёт о ДТП, где есть пострадавшие или погибшие



За три месяца на дорогах Бурятии произошло 145 ДТП с пострадавшими. В каждой седьмой аварии за рулём находился водитель в состоянии опьянения, сообщили в республиканском МВД.



С января по марта в ДТП погибли 18 человек. 201 человек получил травмы.



- Самым распространённым видом ДТП являются столкновения транспортных средств. В результате 67 таких аварий погибли девять человек, травмы различной степени тяжести получили 120 граждан. 32 ДТП связаны с наездами на пешеходов, в которых погибли пять человек и ранены 29 человек, - сообщили в МВД по Бурятии



В каждой седьмой аварии за рулём находился водитель в состоянии опьянения. По их вине погибли два человека, а 27 травмированы.



Отметим, за три месяца в Бурятии поймали 1749 водителей с признаками опьянения.



В каждом восьмом ДТП пострадал несовершеннолетний. В результате 18 аварий погиб один подросток и ранены 22 ребёнка.





