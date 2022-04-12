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В Бурятии в каждом седьмом ДТП участвовали пьяные водители

В Бурятии в каждом седьмом ДТП участвовали пьяные водители
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Речь идёт о ДТП, где есть пострадавшие или погибшие

За три месяца на дорогах Бурятии произошло 145 ДТП с пострадавшими. В каждой седьмой аварии за рулём находился водитель в состоянии опьянения, сообщили в республиканском МВД.

С января по марта в ДТП погибли 18 человек. 201 человек получил травмы.

- Самым распространённым видом ДТП являются столкновения транспортных средств. В результате 67 таких аварий погибли девять человек, травмы различной степени тяжести получили 120 граждан. 32 ДТП связаны с наездами на пешеходов, в которых погибли пять человек и ранены 29 человек, - сообщили в МВД по Бурятии

В каждой седьмой аварии за рулём находился водитель в состоянии опьянения. По их вине погибли два человека, а 27 травмированы.

Отметим, за три месяца в Бурятии поймали 1749 водителей с признаками опьянения.

В каждом восьмом ДТП пострадал несовершеннолетний. В результате 18 аварий погиб один подросток и ранены 22 ребёнка.


ДТП алкогольное опьянение

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