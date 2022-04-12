Вместе с тем возросло количество угонов
С января по март в Бурятии зарегистрированы 4 798 преступлений, что на 4,5 % меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (5 022).
Снизилось количество убийств и покушений на убийство (‑8 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (‑5,8 %), краж (-1,6 %), в том числе с проникновением в квартиры (-22,4 %), разбоев (‑14,3 %), грабежей (-4,3 %), вымогательств (-54,5 %), изнасилований и покушений на изнасилование (‑25 %), преступлений, связанных с незаконными охотой (-30 %), рубками лесных насаждений (-2,1 %), оборотом оружия (-23,3 %) и наркотиков (-17,7 %).
На 7,2 % сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 25,1 % (в январе-марте 2021 года было 25,8 %).
В то же время значительно возросло число краж автомобилей (+100 %), угонов (+11,1 %), мошенничеств (+4,7 %).
Сократилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года их число снизилось на 1,5 % и составило 853.
- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В Бурятии снизилось число квартирных краж
Происшествия, Фото:
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