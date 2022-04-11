Мужчина, убивший человека, пытался также убить случайную свидетельницу
33-летний улан-удэнец, убивший человека, а затем два дня пьянствовавший в квартире, где лежал труп, надолго отправится за решётку. В пресс-службе СУ СКР по Бурятии сообщили, что мужчина признан виновным в убийстве и угрозе убийством.
Как сообщал «Байкал-Daily», кровавая драма произошла вечером 23 декабря 2020 года. Компания приятелей устроила застолье в квартире дома на бульваре Карла Маркса. Во время пьянки двое мужчин поссорились, а один из них схватился за нож. Он ударил оппонента ножом в живот и по ногам.
После этого продолжил избивать свою жертву кулаками и ногами, повалил на пол и несколько раз прыгнул на грудь. От тяжёлых травм мужчина скончался на месте.
Оттащив его тело в спальню, убийца с приятелями ещё два дня продолжали веселиться и распивать алкоголь в квартире. Труп они спокойно бросили в другой комнате.
Позже к их компании присоединилась соседка, не знавшая о происшествии. 25 декабря она случайно заглянула в спальню и увидела мертвеца. Испуганная женщина от ужаса начала вопить.
Тогда убийца подбежал к женщине, ударил её стеклянной бутылкой по голове, после чего принялся избивать кулаками и угрожал убить.
Лишь спустя несколько часов, когда компания отвлеклась, женщина смогла выскочить из квартиры и убежать. Оказавшись в безопасности, она позвонила в полицию.
Приговором суда мужчине назначено 14 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В Улан-Удэ осудили убийцу, два дня жившего в квартире с трупом
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина, убивший человека, пытался также убить случайную свидетельницу
На Сергея Левицкого, вероятно, будут составлять протокол
Недавно обвиняемого нашли в Екатеринбурге
Подозреваемый, чтобы скрыть улики, сжёг свою одежду в печи
Аферисты создали канал в мессенджере
Водитель оказался зажат в кабине
У детей началась рвота в садике, а также дома
Вор продал украденное прохожим
Водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части
Пожарные не допустили распространения огня
Угонщиков поймали во время плана «Перехват»
Виновников пожара пока не установили
Вор, нисколько не стесняясь, воровал элитный алкоголь
Расследуется уголовное дело
За границу вывезли более пяти тысяч кубометров незаконно вырубленного леса