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В Улан-Удэ осудили убийцу, два дня жившего в квартире с трупом

В Улан-Удэ осудили убийцу, два дня жившего в квартире с трупом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина, убивший человека, пытался также убить случайную свидетельницу

33-летний улан-удэнец, убивший человека, а затем два дня пьянствовавший в квартире, где лежал труп, надолго отправится за решётку. В пресс-службе СУ СКР по Бурятии сообщили, что мужчина признан виновным в убийстве и угрозе убийством.

Как сообщал «Байкал-Daily», кровавая драма произошла вечером 23 декабря 2020 года. Компания приятелей устроила застолье в квартире дома на бульваре Карла Маркса. Во время пьянки двое мужчин поссорились, а один из них схватился за нож. Он ударил оппонента ножом в живот и по ногам.

После этого продолжил избивать свою жертву кулаками и ногами, повалил на пол и несколько раз прыгнул на грудь. От тяжёлых травм мужчина скончался на месте.

Оттащив его тело в спальню, убийца с приятелями ещё два дня продолжали веселиться и распивать алкоголь в квартире. Труп они спокойно бросили в другой комнате.

Позже к их компании присоединилась соседка, не знавшая о происшествии. 25 декабря она случайно заглянула в спальню и увидела мертвеца. Испуганная женщина от ужаса начала вопить.

Тогда убийца подбежал к женщине, ударил её стеклянной бутылкой по голове, после чего принялся избивать кулаками и угрожал убить.

Лишь спустя несколько часов, когда компания отвлеклась, женщина смогла выскочить из квартиры и убежать. Оказавшись в безопасности, она позвонила в полицию.

Приговором суда мужчине назначено 14 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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