В Бурятии погибшие в ДТП женщины не были пристёгнуты

Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего утром 4 апреля в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», авария случилась между сёлами Тохой и Жаргаланта; погибли две женщины.
Накануне проходила информация, что обеим погибшим было по 28 лет. Сегодня же стало известно, что столько было только девушке-водителю, а её пассажирке было 39 лет.
Как выяснилось, девушка управляла Honda CR-V, не имея водительских прав.
- По предварительным данным около 6.45 часов 28-летняя водитель автомобиля Honda CR-V, лишённая прав управления транспортным средством, в пяти километрах от села Жаргаланта, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП сама водитель и 39-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте ДТП. Обе не были пристёгнуты ремнями безопасности, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В машине ехал ещё один пассажир, 30-летний мужчина. Медики осмотрели его и отпустили домой.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.