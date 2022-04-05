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В Бурятии погибшие в ДТП женщины не были пристёгнуты

В Бурятии погибшие в ДТП женщины не были пристёгнуты
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, УГИБДД по Бурятии
Стали известны подробности аварии, в которой погибли девушка-водитель и пассажирка

Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего утром 4 апреля в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», авария случилась между сёлами Тохой и Жаргаланта; погибли две женщины.

Накануне проходила информация, что обеим погибшим было по 28 лет. Сегодня же стало известно, что столько было только девушке-водителю, а её пассажирке было 39 лет.

Как выяснилось, девушка управляла Honda CR-V, не имея водительских прав.

- По предварительным данным около 6.45 часов 28-летняя водитель автомобиля Honda CR-V, лишённая прав управления транспортным средством, в пяти километрах от села Жаргаланта, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП сама водитель и 39-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте ДТП. Обе не были пристёгнуты ремнями безопасности, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В машине ехал ещё один пассажир, 30-летний мужчина. Медики осмотрели его и отпустили домой.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.





ДТП смерть

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