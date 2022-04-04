В Баргузинском районе произошло страшное смертельное ДТП
Поздним вечером 3 апреля в Баргузинском районе Бурятии произошло страшное ДТП, унёсшее жизнь 19-летнего молодого человека. В аварии также пострадали четыре человека, трое из них подростки.
- Около 23.30 часов 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 в 800 метрах от посёлка Усть-Баргузин не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в больнице.
18-летняя пассажирка и три подростка 2007, 2006 и 2005 годов рождения получили травмы различной степени тяжести.
Погибший молодой человек не имел водительских прав.
В Бурятии в ДТП погиб молодой человек, четверо пострадали
Происшествия, Фото:
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