Водитель, погубивший девочку, не справился с управлением
Днём 6 марта в селе Кырен Тункинского района Бурятии погибла 15-летняя девочка. Её насмерть сбил 23-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум».
- Водитель автомашины «Тойота Ипсум», следуя со стороны улицы Советская в направлении улицы Октябрьская, не справился с управлением и совершил съезд с дороги на тротуар, по которому в этот момент шла 15-летняя девочка, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Девочка получила тяжёлые травмы. Она была госпитализирована в больницу, где скончалась.
В Бурятии 15-летнюю девочку насмерть сбили на тротуаре
Происшествия, Фото:
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