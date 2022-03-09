В Бурятии 15-летнюю девочку насмерть сбили на тротуаре

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Водитель, погубивший девочку, не справился с управлением



Днём 6 марта в селе Кырен Тункинского района Бурятии погибла 15-летняя девочка. Её насмерть сбил 23-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум».



- Водитель автомашины «Тойота Ипсум», следуя со стороны улицы Советская в направлении улицы Октябрьская, не справился с управлением и совершил съезд с дороги на тротуар, по которому в этот момент шла 15-летняя девочка, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Девочка получила тяжёлые травмы. Она была госпитализирована в больницу, где скончалась.



