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В Улан-Удэ вновь борются с последствиями апрельского снегопада

В Улан-Удэ вновь борются с последствиями апрельского снегопада
Происшествия, 
Спецтехника вышла на улицы в пять утра

В Улан-Удэ вновь борются с последствиями апрельского снегопада. За два часа комбинат по благоустройству высыпал 266 тонн песка на городские дороги. При этом специалисты отмечают, что на устранение обычного снегопада за сутки уходит порядка 350-400 тонн песка.

- Сегодня апрель снова «порадовал» нас обильным снегопадом. Комбинат уже был готов к нему — техника была подготовлена с вечера. Поэтому к работам приступили незамедлительно. На ликвидацию последствий снегопада было задействовано 27 единиц техники: с пяти утра работали 8 пескоразбрасывающих машин, в том числе и пескоразбрасыватели с отвалом, которые одновременно очищают дороги от снега и подсыпают их, затем к шести утра к подсыпке дорог приступили ещё 11 пескоразбрасывателей, подметально-уборочная машина Johnson с отвалом для очистки дорог от снега, также четыре трактора-щётки и три погрузчика для погрузки песка на базах, - сообщили в пресс-службе комитета городского хозяйства.

Уборщики территории начали ручную очистку остановок, тротуаров и лестниц с шести утра.

Снег непрерывно продолжается до сих пор, это усложняет процесс подсыпки, поэтому спецтехника проходит по три-четыре раза одни и те же участки, чтобы не создавались аварийные ситуации на дорогах.

В первую очередь, силы направлены на подсыпку наиболее опасных участков, чтобы предотвратить пробки и аварии. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъёмы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки.

Работы в настоящее время продолжаются.

В целом за зимний период комбинат высыпал порядка 33 тысяч тонн песка, а это на 11 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.

 
- Все обращения, поступающие в круглосуточную диспетчерскую службу комбинат оперативно отрабатывает. Информацию о необходимости уборки и подсыпки городских улиц жители могут сообщить по тел. круглосуточной диспетчерской службы комбината: 379-646; 380-838, - заключили в пресс-службе.

Как сообщал «Байкал-Daily», также из-за снегопада не принимает самолёты аэропорт «Байкал». По предварительным данным, воздушная гавань закрыта на два часа.

В понедельник в Бурятии тоже был обильный снегопад. Тогда также закрывали аэропорт, а горожане простаивали в пробках и не могли уехать на общественном транспорте. В тот день произошёл всплеск ДТП – до 12 часов дня уже было зарегистрировано 22 автоаварии, когда обычно такое число регистрируется за сутки.

Сегодняшнее утро не стало исключением и у кого-то началось в дорожных происшествий. Из-за этого, в том числе, уже начинаются пробки. 


Снегопад

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