





- Все обращения, поступающие в круглосуточную диспетчерскую службу комбинат оперативно отрабатывает. Информацию о необходимости уборки и подсыпки городских улиц жители могут сообщить по тел. круглосуточной диспетчерской службы комбината: 379-646; 380-838, - заключили в пресс-службе.



Как сообщал «Байкал-Daily», также из-за снегопада



В понедельник в Бурятии тоже был обильный снегопад. Тогда также закрывали аэропорт, а горожане простаивали в пробках и



Сегодняшнее утро не стало исключением и у кого-то началось в дорожных происшествий. Из-за этого, в том числе, уже начинаются пробки.





- Все обращения, поступающие в круглосуточную диспетчерскую службу комбинат оперативно отрабатывает. Информацию о необходимости уборки и подсыпки городских улиц жители могут сообщить по тел. круглосуточной диспетчерской службы комбината: 379-646; 380-838, - заключили в пресс-службе.Как сообщал «Байкал-Daily», также из-за снегопада не принимает самолёты аэропорт «Байкал». По предварительным данным, воздушная гавань закрыта на два часа.В понедельник в Бурятии тоже был обильный снегопад. Тогда также закрывали аэропорт, а горожане простаивали в пробках и не могли уехать на общественном транспорте . В тот день произошёл всплеск ДТП – до 12 часов дня уже было зарегистрировано 22 автоаварии, когда обычно такое число регистрируется за сутки.Сегодняшнее утро не стало исключением и у кого-то началось в дорожных происшествий. Из-за этого, в том числе, уже начинаются пробки.

В Улан-Удэ вновь борются с последствиями апрельского снегопада. За два часа комбинат по благоустройству высыпал 266 тонн песка на городские дороги. При этом специалисты отмечают, что на устранение обычного снегопада за сутки уходит порядка 350-400 тонн песка.- Сегодня апрель снова «порадовал» нас обильным снегопадом. Комбинат уже был готов к нему — техника была подготовлена с вечера. Поэтому к работам приступили незамедлительно. На ликвидацию последствий снегопада было задействовано 27 единиц техники: с пяти утра работали 8 пескоразбрасывающих машин, в том числе и пескоразбрасыватели с отвалом, которые одновременно очищают дороги от снега и подсыпают их, затем к шести утра к подсыпке дорог приступили ещё 11 пескоразбрасывателей, подметально-уборочная машина Johnson с отвалом для очистки дорог от снега, также четыре трактора-щётки и три погрузчика для погрузки песка на базах, - сообщили в пресс-службе комитета городского хозяйства.Уборщики территории начали ручную очистку остановок, тротуаров и лестниц с шести утра.Снег непрерывно продолжается до сих пор, это усложняет процесс подсыпки, поэтому спецтехника проходит по три-четыре раза одни и те же участки, чтобы не создавались аварийные ситуации на дорогах.В первую очередь, силы направлены на подсыпку наиболее опасных участков, чтобы предотвратить пробки и аварии. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъёмы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки.Работы в настоящее время продолжаются.В целом за зимний период комбинат высыпал порядка 33 тысяч тонн песка, а это на 11 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.