За два часа намерены расчистить «взлётку» и перрон
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ закрыт с 6:55 по метеоусловиям, предварительно, на два часа для уборки полосы и перрона. Об этом сообщил в своём телеграм-канале генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.
Сегодня ночью начался снег, который продолжается в утренние часы. В понедельник, когда на столицу Бурятии обрушился апрельский снег. Тогда аэропорт также закрывался до 11 часов утра.
Вскоре снег растает. По прогнозу синоптиков, днём в Улан-Удэ воздух прогреется до +12 градусов.
Аэропорт Улан-Удэ вновь закрыт из-за снегопада
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