В Улан-Удэ проверяют информацию об учителе, который «наказывает массажем»

В комментариях в паблике «Аноним 03» развернулась бурная дискуссия. Большинство уже сейчас требуют отстранить учителя от работы с детьми. Другие же вступились за преподавателя, рассказывая о его профессионализме и прося сначала тщательно проверить все обвинения.«А был ли вообще массаж? Я родитель из этой школы. Одна мама, у которой проблемы с учителем, так как сын её пропускает уроки, не приносит форму, хулиганит, обижает других детей, натравила, подговорила родителей. Договорившись, они его травят. Знаю, кто! Если нужно, напишу её фамилию. Это очень низко и противно. Не верьте этому. Пусть будет на её и ей подобных совести. Учителей не хватает. Кто к нам будет приезжать в такую даль. Пришёл профессионал, требовательный, а вы с ним так мерзко», - написала улан-удэнка.Ещё одна женщина также рассказала, что та самая родительница уже устраивала скандал, во время которого приставания учителя к детям не подтвердились. «Потому анонимно сюда отправила. Чур, чур от таких родителей», - написала она.Мать троих детей, которые учатся в той же школе, рассказала, что там работают три учителя физкультуры. Ни к одному из них претензий у неё нет. «Один очень хороший, весёлый по отношению к детям, но и требовательный! К нему много ребят на секции ходят! Про какого учителя речь идёт? Ничего подобного не слышала от детей своих, и спросив у них сегодня, такой информации они не подтвердили», - рассказала женщина.В комитете по образованию Улан-Удэ «Байкал-Daily» сообщили, что администрация школы проводит проверку.- В настоящее время в связи с инцидентом, администрация школы проводит проверку для выяснения обстоятельств, указанных в средствах массовой информации. По результатам проверки будут приняты меры реагирования, - сообщили в комитете по образованию.