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В Улан-Удэ проверяют информацию об учителе, который «наказывает массажем»

В Улан-Удэ проверяют информацию об учителе, который «наказывает массажем»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Скандал развернулся вокруг учителя физкультуры и обвиняющих его родителей

В Улан-Удэ развернулся скандал вокруг школы в одном из городских посёлков. В паблике «Аноним 03» опубликовали скриншоты из родительского чата. На них мать школьника утверждает, что учитель физкультуры просит детей делать ему массаж. По словам матери, массаж «назначается» якобы в наказание – например, за отсутствие спортивной формы.

- Учитель физкультуры просит детей делать ему массаж. У сестры дети там учатся. Такой человек не должен приближаться к детям, - возмущается автор публикации.

В переписке мать сообщает, что об этом ей рассказал ребёнок. По словам школьника, так бывает с каждым, кто не готов к уроку.



Во время обсуждения информацию подтвердили другие родители. При этом они заявляют, что массировать ему ноги или шею учитель просит только мальчиков:

«Да, нам ребёнок тоже рассказывает. Он говорит, что может попросить и массаж ног сделать»,

«С больной ногой сидел, учитель спросил «Будешь массаж делать?». Наш сказал «Нет, конечно». Для нас это шок! Но сын не опровергает, значит действительно имеет место быть».

Родители школьников собрались идти к директору школы для разрешения этого вопроса.



 

В комментариях в паблике «Аноним 03» развернулась бурная дискуссия. Большинство уже сейчас требуют отстранить учителя от работы с детьми. Другие же вступились за преподавателя, рассказывая о его профессионализме и прося сначала тщательно проверить все обвинения.

«А был ли вообще массаж? Я родитель из этой школы. Одна мама, у которой проблемы с учителем, так как сын её пропускает уроки, не приносит форму, хулиганит, обижает других детей, натравила, подговорила родителей. Договорившись, они его травят. Знаю, кто! Если нужно, напишу её фамилию. Это очень низко и противно. Не верьте этому. Пусть будет на её и ей подобных совести. Учителей не хватает. Кто к нам будет приезжать в такую даль. Пришёл профессионал, требовательный, а вы с ним так мерзко», - написала улан-удэнка. 

Ещё одна женщина также рассказала, что та самая родительница уже устраивала скандал, во время которого приставания учителя к детям не подтвердились. «Потому анонимно сюда отправила. Чур, чур от таких родителей», - написала она.

Мать троих детей, которые учатся в той же школе, рассказала, что там работают три учителя физкультуры. Ни к одному из них претензий у неё нет. «Один очень хороший, весёлый по отношению к детям, но и требовательный! К нему много ребят на секции ходят! Про какого учителя речь идёт? Ничего подобного не слышала от детей своих, и спросив у них сегодня, такой информации они не подтвердили», - рассказала женщина.

В комитете по образованию Улан-Удэ «Байкал-Daily» сообщили, что администрация школы проводит проверку.

- В настоящее время в связи с инцидентом, администрация школы проводит проверку для выяснения обстоятельств, указанных в средствах массовой информации. По результатам проверки будут приняты меры реагирования, - сообщили в комитете по образованию.
учителя

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