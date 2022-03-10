По информации человека, запросившего помощь спасателей, есть погибший
10 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда вылетели из Иркутска на вертолёте Ми-8 МЧС на место в Бурятии, где туристы попали под лавину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 8 марта поступила информация о том, что на перевале Пушкина в горах Восточного Саяна в Окинском районе Бурятии на туристов сошла лавина. Человек, который дозвонился с просьбой о помощи, сообщил, что у них есть один погибший. Затем связь с ним прервалась.
- Из-за погодных условий – штормового ветра и осадков – авиация несколько дней не могла вылететь к месту происшествия. Ситуацию также осложняло отсутствие прямой связи с группой, попавшей под сход снежной массы. Сегодня незарегистрированная туристическая группа вышла на связь. Туристы сообщили, что следуют в село Тагархай (находятся приблизительно в семи км от населённого пункта), куда из села Кырен наземным транспортом выдвинулись спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В это же время в села Кырен из Улан-Удэ выехала ещё одна группа спасателей, - уточнили в Главном управлении МЧС.
В свою очередь, вылетевшие на вертолёте спасатели отправятся на поиски тела погибшего туриста. К работам привлечены 10 человек, прошедших лавинную подготовку.
К туристам, попавшим под лавину в Бурятии, вылетел вертолёт
Происшествия, Фото:
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