 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 марта

09 марта

Популярное

К туристам, попавшим под лавину в Бурятии, вылетел вертолёт

К туристам, попавшим под лавину в Бурятии, вылетел вертолёт
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
По информации человека, запросившего помощь спасателей, есть погибший

10 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда вылетели из Иркутска на вертолёте Ми-8 МЧС на место в Бурятии, где туристы попали под лавину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 8 марта поступила информация о том, что на перевале Пушкина в горах Восточного Саяна в Окинском районе Бурятии на туристов сошла лавина. Человек, который дозвонился с просьбой о помощи, сообщил, что у них есть один погибший. Затем связь с ним прервалась.

- Из-за погодных условий – штормового ветра и осадков – авиация несколько дней не могла вылететь к месту происшествия. Ситуацию также осложняло отсутствие прямой связи с группой, попавшей под сход снежной массы. Сегодня незарегистрированная туристическая группа вышла на связь. Туристы сообщили, что следуют в село Тагархай (находятся приблизительно в семи км от населённого пункта), куда из села Кырен наземным транспортом выдвинулись спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В это же время в села Кырен из Улан-Удэ выехала ещё одна группа спасателей, - уточнили в Главном управлении МЧС.

В свою очередь, вылетевшие на вертолёте спасатели отправятся на поиски тела погибшего туриста. К работам привлечены 10 человек, прошедших лавинную подготовку.
туристы лавина спасатели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

К туристам, попавшим под лавину в Бурятии, вылетел вертолёт
К туристам, попавшим под лавину в Бурятии, вылетел вертолёт
Происшествия, 10.03.2022
По информации человека, запросившего помощь спасателей, есть погибший
В Улан-Удэ на «зебре» сбили школьницу
В Улан-Удэ на «зебре» сбили школьницу
Происшествия, 10.03.2022
Девочку доставили в больницу 
В Улан-Удэ покусанный алабаем мужчина добивается компенсации
В Улан-Удэ покусанный алабаем мужчина добивается компенсации
Происшествия, 10.03.2022
Владелец собаки, напавшей на человека, дал деньги лишь на новую куртку  
Жители Бурятии обманули банки и кредиторов на четыре миллиона
Жители Бурятии обманули банки и кредиторов на четыре миллиона
Происшествия, 10.03.2022
За год возбудили более 60 таких уголовных дел
В Бурятии раскрыли кражу 1,5 тонн дизельного топлива
В Бурятии раскрыли кражу 1,5 тонн дизельного топлива
Происшествия, 10.03.2022
Молодой человек продал запасы чужого дизельного топлива незнакомцу
В Улан-Удэ вора выдала салатовая шапка
В Улан-Удэ вора выдала салатовая шапка
Происшествия, 10.03.2022
Мужчина воровал 8 марта, чтобы сделать подарок
В Бурятии воровку отправили в колонию
В Бурятии воровку отправили в колонию
Происшествия, 10.03.2022
Женщина украла деньги со счёта пенсионерки
Улан-удэнец, сбивший насмерть мальчика, предстанет перед судом
Улан-удэнец, сбивший насмерть мальчика, предстанет перед судом
Происшествия, 10.03.2022
Водитель насмерть сбил катавшегося на велосипеде ребёнка
В Улан-Удэ микроавтобус сбил пьяного пешехода
В Улан-Удэ микроавтобус сбил пьяного пешехода
Происшествия, 10.03.2022
Пешеход переходил в неположенном месте
В Иркутской области пассажиры авто побили полицейских
В Иркутской области пассажиры авто побили полицейских
Происшествия, 10.03.2022
Мужчинам грозит длительное лишение свободы
Ветер обесточил дома улан-удэнцев
Ветер обесточил дома улан-удэнцев
Происшествия, 10.03.2022
Неполадки устранили за полтора часа 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^