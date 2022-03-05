Собака сорвалась с цепи
3 марта в селе Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии собака напала на двоих детей. Об инциденте сообщили в группе «Заиграево-инфо.24/7».
По словам главы сельского поселения «Талецкое» Дарьи Митрофановой, одной девочке собака прокусила штаны, а другой порвала брюки. Одна из девочек обратилась за помощью к медикам.
- Я разговаривала с матерью девочки, они связались с хозяином собаки, те принесли свои извинения. По их словам, животное сорвалось с цепи и выбежало из ограды. Такое случилось в первый раз. Родители пострадавшей обратились в больницу в Новой Бряни. Там ребёнку обработали рану, - пояснила Дарья Митрофанова.
На место выезжали глава села, специалисты выездного контроля и специалисты сельхозотдела.
- Хозяин собаки определён. При выезде на адрес никого дома не оказалось, находится на работе. По телефону была вызвана на 5 марта для составления протокола об административном правонарушении, - прокомментировал заместитель руководителя администрации Заиграевского района по экономическим вопросам Сергей Глобенко.
Сельчан попросили сообщать о безнадзорных собаках в администрации поселений.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 марта в Иволгинском районе Бурятии собака напала на подростка и женщину. У напавшей собаки также есть хозяин, в отношении него возбуждено административное дело.
19 февраля в Улан-Удэ произошёл страшный инцидент. Находящийся на самовыгуле большой хозяйский алабай напал на проходящую мимо женщину в СНТ «Авиатор». Пострадавшая получила тяжёлые травмы (множественные укушенные раны головы, лица, бедра, паховой области, шок 3 степени). В больнице её сразу отправили на операционный стол.
В Бурятии собака покусала двух девочек
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Собака сорвалась с цепи
Женщина разозлилась на мужа после ссоры
Открыто попросить деньги мужчина не решился
Показатели превышают средние по республике
Проверку по факту безвестного исчезновения пенсионера ведут следователи
Ранее по вине нетрезвого автомобилиста погиб человек
Возгорание случилось утром
Нарушителя поймали у ограждения колонии строгого режима
Женщине потребовалась медицинская помощь
В столице Бурятии активизировались «несовременные» мошенники
Мужчина напал на женщину, которая уверяла, что у неё есть дар исцеления
Момент кражи сняла камера наблюдения
Информацию о погибших раскрыли сегодня
Грабитель преследовал пожилого мужчину
По всем происшествия проводится доследственные проверки