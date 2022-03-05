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В Бурятии собака покусала двух девочек

В Бурятии собака покусала двух девочек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Собака сорвалась с цепи

3 марта в селе Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии собака напала на двоих детей. Об инциденте сообщили в группе «Заиграево-инфо.24/7».

По словам главы сельского поселения «Талецкое» Дарьи Митрофановой, одной девочке собака прокусила штаны, а другой порвала брюки. Одна из девочек обратилась за помощью к медикам.

- Я разговаривала с матерью девочки, они связались с хозяином собаки, те принесли свои извинения. По их словам, животное сорвалось с цепи и выбежало из ограды. Такое случилось в первый раз. Родители пострадавшей обратились в больницу в Новой Бряни. Там ребёнку обработали рану, - пояснила Дарья Митрофанова.

На место выезжали глава села, специалисты выездного контроля и специалисты сельхозотдела.

- Хозяин собаки определён. При выезде на адрес никого дома не оказалось, находится на работе. По телефону была вызвана на 5 марта для составления протокола об административном правонарушении, - прокомментировал заместитель руководителя администрации Заиграевского района по экономическим вопросам Сергей Глобенко.

Сельчан попросили сообщать о безнадзорных собаках в администрации поселений.

Как сообщал «Байкал-Daily», 3 марта в Иволгинском районе Бурятии собака напала на подростка и женщину. У напавшей собаки также есть хозяин, в отношении него возбуждено административное дело. 

19 февраля в Улан-Удэ произошёл страшный инцидент. Находящийся на самовыгуле большой хозяйский алабай напал на проходящую мимо женщину в СНТ «Авиатор». Пострадавшая получила тяжёлые травмы (множественные укушенные раны головы, лица, бедра, паховой области, шок 3 степени). В больнице её сразу отправили на операционный стол.


собаки

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