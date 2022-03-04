Два забайкальца предстанут перед судом по обвинению в групповом убийстве

Обвиняемые признали вину в инкриминируемом преступлении



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Забайкалья 26 и 19 лет. Они обвиняются в совершении группового убийства.



По данным следствия, в ночь на 21 августа 2021 года в гараже после совместного распития спиртного на почве ссоры из внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемые убили 33-летнего мужчину. Потерпевшего избивали руками, куском металлической рельсы, кувалдой. После этого обвиняемые ударили ножом потерпевшего, отчего тот скончался на месте



В ходе предварительного следствия обвиняемые признали вину в инкриминируемом преступлении.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ Забайкальскому краю.

