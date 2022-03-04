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Два забайкальца предстанут перед судом по обвинению в групповом убийстве

Два забайкальца предстанут перед судом по обвинению в групповом убийстве
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Обвиняемые признали вину в инкриминируемом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Забайкалья 26 и 19 лет. Они обвиняются в совершении группового убийства.

По данным следствия, в ночь на 21 августа 2021 года в гараже после совместного распития спиртного на почве ссоры из внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемые убили 33-летнего мужчину. Потерпевшего избивали руками, куском металлической рельсы, кувалдой. После этого обвиняемые ударили ножом потерпевшего, отчего тот скончался на месте

В ходе предварительного следствия обвиняемые признали вину в инкриминируемом преступлении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ Забайкальскому краю.
Забайкальский край следственный комитет

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