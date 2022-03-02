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В Улан-Удэ на АЗС задержали хулигана с наркотиком

В Улан-Удэ на АЗС задержали хулигана с наркотиком
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Неадекватного мужчину задержали росгвардейцы

Вечером сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная на автозаправочной станции на улице Жердева в Улан-Удэ. На место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники АЗС рассказали, что вызвали наряд из-за неадекватного посетителя.

- Мужчина, с явными признаками алкогольного опьянения, мешал работникам, приставал к другим посетителям, препятствуя работе. При установлении личности хулигана росгвардейцы обнаружили у него в рукаве куртки пакет с засушенной травой, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанный – ранее судимый 37-летний улан-удэнец. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Впоследствии результаты экспертизы показали, что травянистая масса – это наркотическое вещество.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2021 года на АЗС в Загорске прибежал мужчина с окровавленной головой. Он разбил стеклопакет на входной двери и просил о помощи. 
наркотики Росгвардия АЗС

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