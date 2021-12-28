В Улан-Удэ окровавленный избитый мужчина прибежал на АЗС

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Прося о помощи, мужчина с окровавленной головой разбил дверь



Ночью на автозаправочной станции в посёлке Загорск в Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. Наряд вневедомственной охраны прибыл на объект спустя несколько минут. Там находились работники АЗС и избитый мужчина.



Оператор автозаправки рассказала, что неизвестный мужчина с окровавленной головой разбил стеклопакет на входной двери.



В свою очередь, нарушитель спокойствия объяснил, что его избили, и он прибежал на заправку за помощью.



Росгвардейцы оказали мужчине первую помощь, перевязали ему голову. От вызова медиков пострадавший отказался.



Мужчину посадили в служебный автомобиль, и группа задержания поехала задерживать нападавших. В доме, на который указал потерпевший, оказались двое мужчин.



Выяснилось, что в этот вечер вся троица распивала спиртные напитки. В какой-то момент между потерпевшим и его знакомыми начался конфликт, продолжившийся рукоприкладством. Спасаясь от избиения, мужчина выбежал из дома и побежал за помощью в сторону ближайшего работающего объекта – АЗС.



Задержанные, жители Улан-Удэ 37 и 43 лет, были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

