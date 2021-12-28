Прося о помощи, мужчина с окровавленной головой разбил дверь
Ночью на автозаправочной станции в посёлке Загорск в Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. Наряд вневедомственной охраны прибыл на объект спустя несколько минут. Там находились работники АЗС и избитый мужчина.
Оператор автозаправки рассказала, что неизвестный мужчина с окровавленной головой разбил стеклопакет на входной двери.
В свою очередь, нарушитель спокойствия объяснил, что его избили, и он прибежал на заправку за помощью.
Росгвардейцы оказали мужчине первую помощь, перевязали ему голову. От вызова медиков пострадавший отказался.
Мужчину посадили в служебный автомобиль, и группа задержания поехала задерживать нападавших. В доме, на который указал потерпевший, оказались двое мужчин.
Выяснилось, что в этот вечер вся троица распивала спиртные напитки. В какой-то момент между потерпевшим и его знакомыми начался конфликт, продолжившийся рукоприкладством. Спасаясь от избиения, мужчина выбежал из дома и побежал за помощью в сторону ближайшего работающего объекта – АЗС.
Задержанные, жители Улан-Удэ 37 и 43 лет, были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ окровавленный избитый мужчина прибежал на АЗС
Происшествия, Фото:
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