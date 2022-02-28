В Китай незаконно вывезли пиломатериалов более чем на 20 млн рублей
В Бурятии были задержаны контрабандисты леса – двое россиян (мужчина и женщина), а также гражданин КНР. Они организовали незаконный вывоз в Китай 2,5 тысяч кубометров пиломатериалов стоимостью более 20 млн рублей. При этом контрабандисты использовали фиктивные документы и заявляли заведомо недостоверные сведения о происхождении леса, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Бурятии.
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России возбудило в их отношении и расследовало шесть уголовных дел по статье «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины» и статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».
Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил женщину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Второй фигурант был приговорён к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года с штрафом 720 тысяч рублей.
Гражданин Китая приговорён судом к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев и штрафом в 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
Двух жителей Бурятии и гражданина Китая осудили за контрабанду леса
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