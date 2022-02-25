В Бурятии племянник убил тётю кочергой

Женщина скончалась в больнице



20 февраля утром в Кижингинской районной больнице обнаружено тело 58-летней женщины с признаками насильственной смерти - тупая травма грудной клетки, кровоизлияния в мягкие ткани. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть».



По подозрению в совершении преступления задержали 38-летнего племянника покойной женщины, с которым они вместе употребляли спиртное, а затем поссорились. В ходе проведённого допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.



По данным следствия, вечером 19 февраля обвиняемый пришёл в гости к родственникам, проживающим в посёлке Хуртэй. Вместе они стали распивать спиртное. Ночью во время застолья между супругами на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, обвиняемый решил заступиться за мужа тёти. В ответ, не выдержав унижений и оскорблений со стороны родственницы, племянник схватил кочергу с кирпичной печи, и нанёс женщине один удар в область грудной клетки. От полученного удара потерпевшей стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь. Однако несмотря на усилия врачей, от полученных повреждений родственница скончалась по пути следования в больницу в автомобиле скорой помощи.



- В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

