Авария произошла в пригороде Улан-Удэ
В субботу ночью, 12 февраля, в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал 33-летний водитель автомобиля «Тойота Королла». Мужчина не имеет водительских прав, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водитель ехал со стороны посёлка Сосновый Бор в направлении села Эрхирик. В дороге он врезался в высотные ворота под железнодорожными путями.
В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», также ночью в субботу в Бичурском районе пьяная девушка, не имеющая прав, устроила аварию. В результате её 18-летняя пассажирка была госпитализирована в состоянии комы.
12 февраля в Улан-Удэ водитель Toyota RAV4 сбил 13-летнего мальчика.
В Бурятии водитель без прав врезался в ворота под ж/д путями
Происшествия, Фото:
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