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В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбил школьника

В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбил школьника
Происшествия,  Фото:скриншот
Мальчика госпитализировали

Накануне, 12 февраля, вечером произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

По предварительным данным, вчера около 18.30 37-летний водитель машины «Toyota RAV4», следуя по улице Комсомольской, в районе дома 44 вне пешеходного перехода совершил наезд на 13-летнего пешехода.

- В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу, - сообщают в УГИБДД по Бурятии. 
ДТП

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