В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбил школьника

Мальчика госпитализировали



Накануне, 12 февраля, вечером произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.



По предварительным данным, вчера около 18.30 37-летний водитель машины «Toyota RAV4», следуя по улице Комсомольской, в районе дома 44 вне пешеходного перехода совершил наезд на 13-летнего пешехода.



- В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу, - сообщают в УГИБДД по Бурятии.

