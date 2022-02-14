За рулём была пьяная девушка
Ночью в субботу, 12 февраля, в селе Новосретенка Бичурского района Бурятии произошло ДТП, в котором тяжёлые травмы получила 18-летняя девушка.
За рулём автомобиля «Тойота Корона Премио» в ту ночь ехала 18-летняя девушка, не имеющая водительских прав, к тому же в состоянии алкогольного опьянения.
- Результат освидетельствования составил 0.49 мг/л, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
На улице Иванова автомобиль съехал с дороги и врезался в электроопору.
В результате ДТП 18-летняя пассажирка была госпитализирована в больницу с многочисленными травмами и в состоянии комы.
Как сообщал «Байкал-Daily», также 12 февраля в Улан-Удэ водитель Toyota RAV4 сбил 13-летнего мальчика.
В Бурятии 18-летняя девушка впала в кому после наезда авто на столб
Происшествия, Фото:
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