Пожар произошёл ночью
Ночью 12 февраля пожарным поступило сообщение о загорании нежилого дома в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии.
Находящийся в доме мужчина получил ожоги 2-й степени рук и головы.
Предположительной причиной пожара назван перекал печи. Ущерб устанавливается, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 11 февраля в селе Итанца Прибайкальского района поджигатели уничтожили строящийся двухэтажный дом.
В Бурятии мужчина получил ожоги при пожаре в доме
Происшествия, Фото:
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