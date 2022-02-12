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В Бурятии мужчина получил ожоги при пожаре в доме

В Бурятии мужчина получил ожоги при пожаре в доме
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл ночью

Ночью 12 февраля пожарным поступило сообщение о загорании нежилого дома в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии.

Находящийся в доме мужчина получил ожоги 2-й степени рук и головы.

Предположительной причиной пожара назван перекал печи. Ущерб устанавливается, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 11 февраля в селе Итанца Прибайкальского района поджигатели уничтожили строящийся двухэтажный дом.

пожар

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