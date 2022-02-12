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В Бурятии поджигатели уничтожили дом

В Бурятии поджигатели уничтожили дом
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Двухэтажный дом сгорел дотла

Вечером 11 февраля в селе Итанца Прибайкальского района Бурятии загорелся строящийся двухэтажный дом.

- На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнём, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС,

Огонь уничтожил дом, а также пристроенный к нему гараж, на общей площади 152 кв м.

Вероятная причина возгорания установлена – это поджог. Кто его устроил, пока неизвестно.

Зачастую поджоги совершают из мести. Так, в январе в пригородном селе Хойтобэе Иволгинского района улан-удэнец, обиженный на жену, не пришедшую на встречу, поджёг сарай. Но изредка попадаются пироманы. К примеру, летом 2020 года улан-удэнец, который ещё подростком был осуждён за поджог, устроил серию пожаров в СНТ «Зенит». При этом, чтобы отвести от себя подозрения, он помогал соседям тушить пламя и даже излагал полицейским свою версию.

Справка:

Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.


пожар Поджог

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