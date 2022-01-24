Молодой человек выполнил одну из своих прежних угроз
В селе Хойтобэе Иволгинского района Бурятии обиженный на жену улан-удэнец поджёг чужой сарай.
Поджигателю 23 года. В тот день нетрезвый молодой человек приехал в село из Улан-Удэ чтобы встретиться и поговорить с супругой, с которой сейчас не живёт. Однако в назначенное время жена не пришла, и молодой человек выполнил одну из угроз, о которой ранее предупреждал. Он поджёг соседский сарай, стоявший на неогороженном участке напротив дома его жены. Возможно, поджигатель просто не понял, что это чужая постройка.
Соседей дома не было, так как они переехали на новое место жительства.
В результате возгорания постройка площадью 18 квадратных метров уничтожена полностью. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
- Возбуждено уголовное дело по факту поджога сарая. Санкция ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок. Ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался, нигде не работает. Свою вину он признал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии, мстя жене, сжёг соседский сарай
Происшествия, Фото:
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