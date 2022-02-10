 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 февраля

09 февраля

Популярное

В Забайкалье «чёрные» лесорубы рубили лиственницы на дрова и столбы

В Забайкалье «чёрные» лесорубы рубили лиственницы на дрова и столбы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил три миллиона рублей

В конце 2021 года в лесу в районе сёл Арахлей, Тасей, Иван и Мухор-Кондуй в Забайкальском крае были обнаружены незаконные рубки лиственниц. Полицейские установили причастность к рубкам трёх мужчин.

Они незаконно пилили лиственницы и продавали их на дрова и на столбы для заборов. Ущерб лесному фонду составил три миллиона рублей.

- Установлено, что, не имея соответствующего разрешения на заготовку древесины, «чёрные» лесорубы спилили не менее 700 лиственниц. Незаконно спиленные деревья участники группы реализовали в виде дров, а также столбов для строительства забора, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Нарушителей задержали по местам жительства росгвардейцы. В ходе обыска изъяли бензопилы и грузовые автомобили.

В настоящее время доказано 25 фактов незаконных рубок. На троих мужчин возбудили уголовные дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере организованной группой». Им светит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. На период расследования им выписали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
черные лесорубы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области раскрыли убийство 12-летней давности
В Иркутской области раскрыли убийство 12-летней давности
Происшествия, 10.02.2022
Мужчина задушил сожительницу и выдал убийство за изнасилование
В Бурятии дети чаще всего попадают в ДТП по дороге из школы
В Бурятии дети чаще всего попадают в ДТП по дороге из школы
Происшествия, 10.02.2022
За год произошло 145 автоаварий с участием детей
Жителя Бурятии обокрал нанятый им работник
Жителя Бурятии обокрал нанятый им работник
Происшествия, 10.02.2022
Вор хотел забрать ещё машину с запчастями, но не смог завести
Улан-удэнец обчищал презентабельные дома
Улан-удэнец обчищал презентабельные дома
Происшествия, 10.02.2022
Домушника не пугали ни охранная сигнализация, ни собаки во дворах
В Бурятии пожарные дважды выезжали тушить подъезд
В Бурятии пожарные дважды выезжали тушить подъезд
Происшествия, 10.02.2022
Причиной одного из возгораний явно был поджог
Улан-удэнцев отправили в колонию за продажу поддельного алкоголя
Улан-удэнцев отправили в колонию за продажу поддельного алкоголя
Происшествия, 10.02.2022
Незаконный оборот составил более 13,4 млн рублей
Улан-удэнца осудили за кражу спиннинга
Улан-удэнца осудили за кражу спиннинга
Происшествия, 10.02.2022
Мужчина украл удочку и уснул на стройке
У хабаровчанина оказались водительские права женщины из Бурятии
У хабаровчанина оказались водительские права женщины из Бурятии
Происшествия, 10.02.2022
Мужчина восстанавливал документ, не подозревая о фальшивке
Житель Бурятии убил женщину из-за брошенной в его сторону вилки
Житель Бурятии убил женщину из-за брошенной в его сторону вилки
Происшествия, 09.02.2022
Убийца неумело перемотал рану бинтом и бросил жертву
Улан-удэнцев пугают неизвестные, дёргающие дверные ручки
Улан-удэнцев пугают неизвестные, дёргающие дверные ручки
Происшествия, 09.02.2022
Подобные случаи неоднократно фиксируются в столице Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^