В Забайкалье «чёрные» лесорубы рубили лиственницы на дрова и столбы

Ущерб составил три миллиона рублей



В конце 2021 года в лесу в районе сёл Арахлей, Тасей, Иван и Мухор-Кондуй в Забайкальском крае были обнаружены незаконные рубки лиственниц. Полицейские установили причастность к рубкам трёх мужчин.



Они незаконно пилили лиственницы и продавали их на дрова и на столбы для заборов. Ущерб лесному фонду составил три миллиона рублей.



- Установлено, что, не имея соответствующего разрешения на заготовку древесины, «чёрные» лесорубы спилили не менее 700 лиственниц. Незаконно спиленные деревья участники группы реализовали в виде дров, а также столбов для строительства забора, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Нарушителей задержали по местам жительства росгвардейцы. В ходе обыска изъяли бензопилы и грузовые автомобили.



В настоящее время доказано 25 фактов незаконных рубок. На троих мужчин возбудили уголовные дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере организованной группой». Им светит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. На период расследования им выписали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

