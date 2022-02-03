Одним из тех, кто совершил кражу, оказался бомж
2 февраля в отдел полиции №2 в Улан-Удэ поступило заявление о краже от 45-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что неизвестный украл профлист с ограждения на арендованном им участке. Всего было сорвано 72 листа. Ущерб составил более 40 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Полицейские раскрыли кражу. Вором оказался 36-летний бездомный мужчина.
Он признался в краже, но пояснил, что снял с каркаса деревянного забора 24 января и 2 февраля лишь 20 листов. Металлопрофиль он сначала перенёс в укромное место, а затем сдал в пункт приёма металла, унося по одной-две штуке.
При этом мужчина пояснил, что перед тем, как он приметил участок, металлическое ограждение на заборе уже частично отсутствовало.
Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело о краже.
У жителя Улан-Удэ украли 72 листа металлопрофиля
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