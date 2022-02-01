В пригороде Улан-Удэ дотла сгорел дом

Обошлось без пострадавших
Сегодня утром в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии загорелся частный жилой дом, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пожарным на ликвидацию открытого горения потребовалось больше часа.
Дом выгорел изнутри, веранда и крыша дома уничтожена полностью. Площадь пожара составила 49 кв.м.
Пострадавших нет.
Вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования.
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