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В пригороде Улан-Удэ дотла сгорел дом

В пригороде Улан-Удэ дотла сгорел дом
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Обошлось без пострадавших

Сегодня утром в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии загорелся частный жилой дом, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пожарным на ликвидацию открытого горения потребовалось больше часа.


Дом выгорел изнутри, веранда и крыша дома уничтожена полностью. Площадь пожара составила 49 кв.м.

Пострадавших нет.

Вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования. 
пожар

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