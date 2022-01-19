В Улан-Удэ пьяный водитель пытался скрыться от ДПС









Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать ПДД и исключить любую возможность управления транспортным средством в состоянии опьянения.



Ночью 18 января на улице Иволгинская в Улан-Удэ экипаж ДПС заметил автомобиль «Тойота Целика». Требование автоинспекторов остановиться водитель проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. На улице Кабанской автомобиль нарушителя был блокировали, нарушителя задержали.- За рулём находился 33-летний мужчина с признаками опьянения. Результат освидетельствования составил 1.09 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении нарушителя составлены административные материалы, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.Мужчина пояснил, что выпил немного пива и поехал в магазин.