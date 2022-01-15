Забайкалец пропал в конце декабря
Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы продолжают поиски заблудившегося в Бичурском районе мужчины.
Вчера спасатели обследовали 6 км вдоль автодороги от места ночёвки до зимовья. Мужчина и его вещи не обнаружены. Сегодня спасатели снова приступили к поискам, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 46-летний житель Забайкальского края 29 декабря заблудился в лесу Буйского лесничества в Бичурском районе Бурятии. С тех пор мужчина пропал. Днём 13 января пять спасателей человек и одна единица техники оперативно выехали в Бичурский район на его поиски человека.
В Бурятии продолжаются поиски заблудившегося в лесу мужчины
Происшествия, Фото:
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