На поиски отправились спасатели
Полицейские обратились в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу в заявлением о розыске мужчины в лесу.
46-летний житель Забайкальского края 29 декабря заблудился в лесу Буйского лесничества в Бичурском районе Бурятии. С тех пор мужчина пропал.
- Днём 13 января пять спасателей человек и одна единица техники оперативно выехали в Бичурский район на поиски человека, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии ищут заблудившегося в лесу мужчину
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