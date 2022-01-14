В Бурятии ищут заблудившегося в лесу мужчину

На поиски отправились спасатели



Полицейские обратились в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу в заявлением о розыске мужчины в лесу.



46-летний житель Забайкальского края 29 декабря заблудился в лесу Буйского лесничества в Бичурском районе Бурятии. С тех пор мужчина пропал.



- Днём 13 января пять спасателей человек и одна единица техники оперативно выехали в Бичурский район на поиски человека, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.







