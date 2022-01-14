Специалисты назвали первые признаки отравления суррогатным алкоголем
За 2021 год в Бурятии зарегистрировано более 190 случаев отравлений спиртосодержащими жидкостями. Из них более половины окончились смертельным исходом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждый 20-й случай смерти связан с алкоголем. Основная причина отравления – неумеренное употребление алкоголя.
Токсичное действие связано с поражением, в первую очередь, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем организма, быстрым развитием коматозного состояния.
- Первыми признаками отравления суррогатами являются тошнота, рвота, чувство дурноты, головокружение, боли в животе, мучительная головная боль. При первых признаках отравления необходимо незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь или доставить пострадавшего в больницу. Употребление непищевых спиртосодержащих веществ недопустимо – информация об этом нанесена на потребительские упаковки, - напомнили в управлении Роспотребнадзора.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале января 2022 года в посёлке Тапхар Иволгинского района произошло массовое отравление спиртом.
За год почти 100 жителей Бурятии погибли от отравления спиртом
Происшествия, Фото:
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