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В Бурятии произошло массовое отравление спиртом, двое человек погибли

В Бурятии произошло массовое отравление спиртом, двое человек погибли
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Трагедией окончилось застолье, на котором присутствовали восемь человек

10 января в республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ были госпитализированы шесть жителей посёлка Тапхар в возрасте от 33 до 46 лет. Им поставили диагноз «последствия токсического действия неизвестных веществ» и «последствия токсического воздействия этанолом тяжёлой степени». Двое пациентов спустя некоторое время скончались.

Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, 9 и 10 января восемь жителей посёлка Тапхар Иволгинского района распивали спиртосодержащую жидкость в квартире у одного из них. После они почувствовали недомогание. Шесть сельчан были доставлены в больницу, ещё двое отказались от госпитализации.

В ходе осмотра квартиры следователи изъяли семь пустых бутылок из-под водок различных марок, одну пустую стеклянную банку и один стакан. Проверка показала, что в пустых бутылках прежде был нормальный (сертифицированный) алкоголь. Эти бутылки купили в разных продуктовых магазинах в период с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022-го.

Родственник одного из умерших мужчин рассказал, что во время застолья все пили также некую прозрачную жидкость из банки. Хозяин квартиры объяснил, что это спирт, который ему дали знакомые.

Следователи выясняют полную картину преступления и устанавливают, откуда взялась та опасная спиртосодержащая жидкость.


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