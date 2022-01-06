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В Бурятии 10-летняя девочка потеряла родителей в ДТП

В Бурятии 10-летняя девочка потеряла родителей в ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В обеих столкнувшихся машинах ехали семьи с детьми

В УГИБДД по Бурятии сообщили подробности страшного ДТП, произошедшего в Кабанском районе 5 января. Как выяснилось, в аварии погибли родители 10-летней девочки, которая тоже ехала в машине. Также травмы получила семья с тремя детьми.

Около 13 часов дня 40-летний водитель автомобиля Ssang Yong, следуя по трассе «Байкал», не доезжая до города Бабушкин, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volvo под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП скончались водитель Ssang Yong и его 40-летняя супруга. Они погибли на месте.

Их 10-летняя дочь, ехавшая в машине, выжила. Она была госпитализирована с травмами в больницу.

Также в больницу доставлены водитель и пассажиры Volvo – 38-летняя супруга водителя и их трое детей. Известно, что пострадавшая семья – жители Забайкальского края.

На контроль проведение процессуальной проверки по факту смертельного ДТП взяла прокуратура Бурятии.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в надзорном органе.




ДТП смерть

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